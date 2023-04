Scippata e trascinata a terra, trauma cranico per una 18enne

Nella serata di ieri, intorno alle 22.30, i carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli sono intervenuti a via Carlo De Marco per uno scippo che ha visto come vittima una ragazza di 18 anni.

Da una prima sommaria ricostruzione ancora da verificare pare che la ragazza, mentre stesse rincasando, sia stata circondata da quattro persone non meglio identificate in sella a scooter, che le avrebbero strappato la borsetta per poi fuggire.

La ragazza è caduta a terra, e ha riportato ferite a un braccio e al volto. Il personale del 118 ha trasferito la vittima nel pronto soccorso dell’Ospedale del Mare: per lei - dimessa - la prognosi è di 7 giorni a causa di un “trauma cranico non commotivo con ferite escoriate al cuoio capelluto”.

Sono in corso indagini da parte dei carabinieri della compagnia Napoli Stella.