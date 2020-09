Picchia una donna perché non vuole lasciare la borsa: arrestato

L’ha pedinata per alcuni metri lungo via Sogliuzzo e al momento giusto ha agguantato la sua borsa. La sua vittima, una 69enne del posto, non ha mollato la presa ed è stata spinta a terra. Lo scippatore - un 22enne incensurato ischitano - non si è arreso e ha picchiato la donna mentre continuava a stringere con forza la borsa.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

I passanti hanno immediatamente allertato i carabinieri della stazione di Ischia che in pochi minuti hanno raggiunto il giovane e - dopo un breve inseguimento a piedi - lo hanno arrestato. Non era stato in grado di strappare la borsa alla donna e vistosi braccato ha tentato la fuga senza bottino.

In manette per tentata rapina, il giovane è stato giudicato nelle aule del Tribunale di Napoli e sottoposto ai domiciliari.