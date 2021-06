Scippa una donna e la manda all'ospedale: arrestato

Giovedì sera i Falchi della Squadra Mobile hanno ricevuto dalla Centrale Operativa la segnalazione di uno scippo avvenuto in via Foria dove un uomo a bordo di uno scooter aveva sottratto un telefonino ad una persona ricorsa alle cure mediche.

I poliziotti, poco dopo, hanno intercettato il rapinatore in vico Tessitori e lo hanno trovato in possesso del cellulare rapinato mentre, all’interno di un box nei pressi della sua abitazione, hanno rinvenuto il motociclo utilizzato per la rapina e lo hanno sequestrato. Un 40enne napoletano con precedenti di polizia, è stato arrestato per rapina e lesioni personali.