Scippo in centro a Torre del Greco: due uomini in manette

Questa mattina i carabinieri della Compagnia di Torre del Greco, in esecuzione della misura cautelare in carcere emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Torre Annunziata, su richiesta della Procura locale, hanno proceduto all'arresto di due torresi di 26 e 28 anni, gravemente indiziati del reato di rapina. La visione dei filmati delle telecamere comunali, insieme alle altre attività d'indagine condotte dalla Stazione Carabinieri di Torre del Greco Centro, ha permesso di ricostruire i fatti risalenti al 7 settembre 2021, quando gli arrestati, a bordo di uno scooter, avevano tentato di sottrarre con violenza, la borsa a una donna che stava passeggiando in strada, la quale, caduta a terra e trascinata per alcuni metri sull'asfalto, dopo aver resistito agli strattonamenti dei due malviventi, era riuscita a costringerli alla fuga. La denuncia della donna e i successivi accertamenti hanno permesso di individuare con certezza gli autori del reato e di assicurarli alla giustizia. I due arrestati sono stati tradotti alla casa circondariale di Napoli - Poggioreale a disposizione dell'Autorità Giudiziaria.