Fuorigrotta, scippano un’anziana: carabiniere li mette in fuga e recupera la borsa

L'accaduto in viale Augusto

Un Brigadiere del Comando Provinciale Carabinieri di Napoli, a bordo della sua auto e libero dal servizio, stava percorrendo viale Augusto nel quartiere Fuorigrotta, quando ha notato due giovanissimi avvicinarsi ad un’anziana che stava passeggiando sul marciapiede.

I due hanno sottratto con forza la borsa alla donna e sono scappati. Il militare ha visto la scena ed è sceso dall’auto, inseguendo i due giovani. Dopo essersi qualificato, gli ha intimato di fermarsi. I due sono riusciti a fuggire, ma in compenso hanno gettato via la refurtiva. Per la signora di 76 anni solo tanta paura e la restituzione della borsa da parte del Brigadiere.

Proseguono comunque le indagini per identificare i due scippatori con i Carabinieri della Compagnia di Bagnoli che hanno acquisito le immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti in zona.