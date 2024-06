Due scippi in pochi minuti: ladro da “record” in manette

I carabinieri della stazione di Gragnano, in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip del Tribunale di Torre Annunziata su richiesta della Procura oplontina, hanno arrestato un 34enne di Boscoreale gravemente indiziato del reato di furto con strappo e ricettazione. L'uomo avrebbe commesso due furti con strappo nei comuni di Santa Maria la Carità e Gragnano il 13 aprile scorso. A distanza di pochi minuti tra un furto e l'altro, il 34enne avrebbe strappato una collana in oro dal collo di una donna appena uscita di casa e poi sottratto la borsa ad una signora anziana in auto.

In occasione del secondo furto, l'uomo, insieme ad un complice in corso di identificazione, si sarebbe avvicinato alla portiera di un veicolo in sosta con a bordo la vittima, avrebbe agguantato la borsa posizionata sul sedile lato passeggero e con uno strappo violento l'avrebbe sottratta dalle mani della donna. L'arrestato è indagato anche per ricettazione poiché viaggiava a bordo di uno scooter a lui intestato, sul quale era posizionata una targa rubata a Scafati (Salerno) da un altro motociclo. Il 34enne è stato portato nel carcere di Poggioreale a Napoli.