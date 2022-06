Urla e richieste d'aiuto a corso Umberto: inseguimento fino a piazza Mercato

Ieri pomeriggio i Falchi della Squadra Mobile, nel transitare in corso Umberto I hanno udito delle urla e hanno visto una persona che litigava con due uomini i quali, alla loro vista, si sono dati alla fuga a piedi. I poliziotti hanno intimato loro l’alt ma i due hanno continuato la fuga fino a quando, giunti in piazza Mercato, sono stati raggiunti e, non senza difficolta, bloccati e trovati in possesso di un cellulare del quale non hanno saputo giustificare la provenienza.

Gli agenti hanno altresì accertato che, poco prima, i due avevano tentato di asportare lo zaino della vittima che, accortasi dell’accaduto, li aveva rincorsi ma era stata aggredita. Z.M., 41enne tunisino con precedenti di polizia, e un 21enne algerino, entrambi irregolari sul territorio nazionale, sono stati arrestati per rapina impropria, resistenza a Pubblico Ufficiale e ricettazione.