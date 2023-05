Sciopero dei trasporti, giornata difficile per muoversi a Napoli: tutti gli orari

È il giorno, oggi venerdì 26 maggio 2023, dello sciopero dei trasporti nazionale che causerà disagi anche alla cittadinanza partenopea. Braccia incrociate 24 per i dipendenti di trasporto pubblico e privato che aderiranno alla protesta.

Come di consueto gli operatori del Tpl, come Azienda Napoletana Mobilità, Ente Autonomo Volturno e Trenitalia, hanno pubblicato le fasce di garanzia.

Bus, Linea 1 e funicolari

Vediamo nel dettaglio le fasce garantite dai vettori di Anm.

Linee di superficie (tram, bus, filobus): il servizio è garantito dalle ore 5:30 alle ore 8:30 e dalle ore 17:00 alle ore 20:00. Le ultime partenze vengono effettuate 30 minuti prima dell’inizio dello sciopero e riprendono circa 30 minuti dopo la fine dello sciopero.

Metro Linea 1 : prima corsa mattinale da Piscinola ore 06:30 e da Garibaldi ore 07:10. In caso di adesione, ultima corsa di mattina da Piscinola ore 09:10 e da Garibaldi ore 09:10. Il servizio riprende con la prima corsa pomeridiana da Piscinola ore 17:03 e da Garibaldi ore 17:43. L’ultima corsa serale è garantita da Piscinola ore 19:34 e da Garibaldi alle ore 19:34.

Funicolari : Mergellina, Centrale e Montesanto ultima corsa del mattino garantita alle ore 09.20. Il servizio riprende con la prima corsa pomeridiana delle ore 17.00. Ultima corsa serale ore 19:50.

Eav: Cumana, Circumflegrea e Circumvesuviana

Nel dettaglio, ecco le fasce garantite per le varie tratte della Circumvesuviana .

Prime corse nella fascia dalle ore 6:17 alle ore 08:03, per Sorrento 06:18, per Sarno 06:28, per Baiano 06:26, per Poggiomarino 06:35, per Torre del Greco via Centro Direzionale 07:02, da Nola per Baiano 06:54, da Poggiomarino per Sarno 06:38, per Napoli da Sorrento 06:24, per Napoli da Sarno 06:32, per Napoli da Baiano 06:32, per Napoli da Poggiomarino 06:28, per Napoli da Torre del Greco via Centro Direzionale 06:37, per Napoli da Pomigliano D’Arco 06:36.

Ultime corse garantite nella fascia dalle ore 6:17 alle ore 08:03. Da Napoli per Sorrento (direttissimo) 08:00, per Sarno 07:40, per Baiano 08:02, per Poggiomarino 07:47, per Torre del Greco via Centro Direzionale 07:26, per Napoli da Sorrento (direttissimo) 08:00, per Napoli da Sarno 07:20, per Napoli da Baiano 07:44, per Napoli da Poggiomarino 07:40, per Napoli da Torre del Greco via Centro Direzionale 07:49.

Prime partenze garantite nella fascia dalle 13.18 alle 17.32. Da Napoli per Sorrento (direttissimo) 13:36, per Sarno 14:04, per Baiano 13:38, per Poggiomarino 13:23, per Torre del Greco via Centro Direzionale 13:50, per Napoli da Sorrento 13:36, per Napoli da Sarno 13:20, per Napoli da Baiano 13:44, per Napoli da Poggiomarino 13:40, per Napoli da Torre del Greco via Centro Direzionale 14:37.

Ultime corse garantite da Napoli per Sorrento 17:06, per Sarno 17:16, per Baiano 17:14, per Poggiomarino 17:23, per Torre del Greco via Centro Direzionale 17:02, per Napoli da Sorrento 16:48, per Napoli da Sarno 17:20, per Napoli da Baiano 16:56, per Napoli da Poggiomarino 17:16, per Napoli da Torre del Greco via Centro Direzionale 17:25.

Cumana e Circumflegrea . prima fascia di operatività: dalle 05:00 alle 08:00.

Ultime partenze garantite prima dello sciopero da Montesanto per Torregaveta 07:41, per Licola 08:00. Per Montesanto da Torregaveta alle 07:54, da Licola alle 07:56.

Seconda fascia di operatività dalle 14:30 alle 17:30. Prime partenze garantite da Montesanto per Torregaveta 14:41, per Licola 14:48. Per Montesanto da Torregaveta alle 14:34, da Licola 14:44.

Ultime partenze garantite prima dello sciopero: da Montesanto per Torregaveta 17:21, per Licola 17:12; per Montesanto da Torregaveta 17:14, da Licola 17:08.

Autolinee . Linee della penisola sorrentina, Napoli – Scafati e linee dei comuni di Torre Annunziata, Boscoreale, Boscotrecase e Trecase; Napoli – Nola e linee del vallo di Nola e Lauro: dalle ore 06,20 alle ore 08,15 - dalle ore 13,30 alle ore 17,35.

Area Esercizio bacino Procida e Flegreo. Linee di Procida, Linee della zona flegrea (Napoli – Monte di Procida e servizi di Bacoli): dalle ore 05,00 alle ore 08,00 - dalle ore 14,30 alle ore 17,30.

Linee urbane di Castellammare di Stabia dalle ore 06,00 alle ore 09,00, dalle ore 17,00 alle ore 20,00.

Linee urbane di Torre del Greco, Pomigliano d’Arco, Somma Vesuviana, Portici, San Giorgio a Cremano, Linee di adduzione alle stazioni tra Pomigliano e Nola, Pompei Vesuvio: dalle ore 05,30 alle ore 08,30 - dalle ore 17,30 alle ore 20,30.

Trenitalia e Linea 2

Complesso un discorso univoco sui treni regionali di Trenitalia e sulla Linea 2 metropolitana che pure è gestita da Trenitalia. Questi sono soggetti ad adesioni e talvolta anche a singoli percorsi. Trenitalia ha pubblicato sul proprio sito un elenco dei treni garantiti disponibile sul proprio sito.