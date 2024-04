Sciopero trasporti, 4 ore di passione a Napoli: fasce di garanzia e orari

Per oggi le organizzazioni sindacali Filt Cgil e Uiltrasporti hanno proclamato un’azione di sciopero di 4 ore, dalle 9.00 alle 13.00, in adesione allo sciopero nazionale di tutte le categorie pubbliche e private. L’eventuale interruzione del servizio verrà gestita nel rispetto delle fasce di garanzia.

Fasce di garanzia Anm

- Linee di superfice (tram, bus, filobus): le ultime partenze vengono effettuate 30 minuti prima dell’inizio dello sciopero e riprendono circa 30 minuti dopo la fine dello sciopero.



- Metro Linea 1: ultima corsa da Piscinola ore 09:12, ultima corsa da Garibaldi ore 09:07. Prima corsa da Piscinola ore 13:51, prima corsa da Garibaldi ore 14:31.



- Funicolari: Mergellina, Centrale e Montesanto ultima corsa del mattino garantita alle ore 09.20. Il servizio riprende con la prima corsa pomeridiana delle ore 13.20. Impianto di Chiaia chiuso: attivo servizio navetta NC.

Fasce e orari Eav

Queste le fasce di garanzia:

- Linee flegree

ULTIME PARTENZE GARANTITE PRIMA DELLO SCIOPERO:

da Montesanto per Bagnoli* 08:41

da Bagnoli* per Montesanto 09:00

da Montesanto per Licola 08:48

da Licola per Montesanto 08:44

PRIME PARTENZE GARANTITE DOPO LO SCIOPERO

da Montesanto per Bagnoli* 13:01

da Montesanto per Licola 13:12

da Bagnoli* per Montesanto 13:00

da Licola per Montesanto 13:08

*Si ricorda che, per consentire l’esecuzione dei lavori per la messa in servizio del nuovo tracciato dalla stazione di Pozzuoli alla stazione di Arco Felice, non eseguibili nelle normali interruzioni notturne, la circolazione ferroviaria tra le stazioni di Bagnoli e Torregaveta è sospesa dal giorno 8 fino a tutto il giorno 20 aprile. La circolazione ferroviaria riprenderà regolarmente ad inizio servizio del giorno 21 aprile 2024. E' attivo servizio sostitutivo con autobus da Fuorigrotta a Torregaveta e tra le stazioni di Bagnoli e Pozzuoli.

- Linee vesuviane

Da Napoli per Sorrento 8:40 Sarno 8:46 Baiano 8:12 Poggiomarino 8:50 Torre Annunziata 8:57 San Giorgio via CDN 8:24 Per Napoli da Sorrento 8:50 Sarno 8:26 Baiano 8:24 Poggiomarino 8:54 Torre Annunziata 8:33 San Giorgio via CDN 8:40

Trenitalia

Per quanto riguarda Ferrovie dello Stato e Trenitalia, il personale della Direzione Regionale Campania, oggi tutto regolare, mentre è stato indetto uno sciopero del personale dalle ore 9.01 alle ore 16.59 di venerdì 12 aprile 2024.