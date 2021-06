Sciopero dei trasporti a Napoli, la situazione in città: gli aggiornamenti

Giornata di disagi a Napoli nel resto d'Italia per gli utenti del trasporto pubblico, a causa dello sciopero nazionale del settore. Nel capoluogo campano, terminate le corse della fascia di garanzia mattinale, per adesione del personale alle agitazioni, è attualmente sospeso il servizio sulla Linea 1 della Metropolitana e per le Funicolari Centrale, di Chiaia e Montesanto. La ripresa è prevista nelle ore pomeridiane per le fasce di garanzia.

Servizio ridotto, invece, per le linee di superficie Anm. Servizio sospeso per gli ascensori di Chiaia e Sanità.

Le fasce di garanzia Anm

Anm informa che per martedì 1 giugno sono state proclamate tre azioni di sciopero del trasporto pubblico locale da diverse Organizzazioni sindacali di seguito indicate: FILT-CGIL, FIT-CISL, UILTRASPORTI, FAISA CISAL, UGLFNA.



L’interruzione del servizio verrà gestita nel rispetto delle fasce di garanzia con le seguenti modalità:



- Linee di superficie: (tram, bus, filobus) il servizio è garantito dalle ore 5:30 alle ore 8:30 e dalle ore 17:00 alle ore 20:00. Le ultime partenze vengono effettuate 30 minuti prima dell’inizio dello sciopero e riprendono circa 30 minuti dopo la fine dello sciopero.

- Metro Linea 1: prima corsa mattinale da Piscinola ore 06:35 e da Garibaldi ore 07:15. In caso di adesione, ultima corsa mattinale da Piscinola e da Garibaldi ore 09:15. Il servizio riprende con la prima corsa pomeridiana da Piscinola ore 17:05 e da Garibaldi ore 17:45. L’ultima corsa serale da Piscinola e da Garibaldi è garantita alle ore 19:45.

- Funicolari: Chiaia, Centrale e Montesanto ultima corsa del mattino garantita alle ore 09.20. Il servizio riprende con la prima corsa pomeridiana delle ore 17.00. Ultima corsa serale ore 19:50.

- Funicolare di Mergellina chiusa: attivo servizio navetta 621 (segue fasce garanzia bus).