Lo sciopero dei treni colpisce Circum e Cumana: i disagi

Adesione sotto il 10%, con servizio Cumana bloccato e Circumvesuviana che riesce a garantire i propri treni a singhiozzo. Sono le prime stime sulle ripercussioni dello sciopero nazionale proclamato per oggi dal sindacato Orsa e che sta interessando anche i servizi resi dall'Ente Autonomo Volturno. Stando a quanto riporta la stessa Eav in una nota relativa all'astensione, che sulle linee della società si svilupperà dalle 8:20 alle 12:20, "su circa novecento dipendenti presenti nelle ore di sciopero, hanno aderito al momento circa 75 unità, per una percentuale pari all'8,33%".

Stando a quanto riferisce l'azienda di trasporto, risulta "a singhiozzo" il servizio reso dalla Circumvesuviana, tanto che "sulle linee vesuviane nelle ore di sciopero sono partite quattro corse per Sorrento ed una navetta", mentre è "ferma la Cumana". Regolari, stando a quanto riferito dall'Ente Autonomo Volturno, le corse della Metropolitana arancione, quelle della funivia per il Faito ed il servizio bus. "I treni sulle flegree sono stati garantiti solo sulla Circumflegrea - informa ancora Eav - e comunque limitati a Soccavo". Questi i numeri sulla partecipazione allo sciopero forniti dalla società: per il personale dei treni delle linee vesuviane sono 43 su 82 dipendenti in servizio; per i treni delle linee flegree 19 su circa 27 presenti; per le autolinee si contano in tutto cinque adesioni.