Sciopero trasporti: previsti disagi in tutta la città

Previsto per oggi uno sciopero di 4 ore, dalle 9 alle 13, proclamato da Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal, Uglfna, Usb, per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro degli autoferrotranvieri. Le fasce garantite da Anm saranno: per le funicolari Chiaia, Centrale, Montesanto ultima corsa del mattino alle ore 09:20. Il servizio riprende con la prima corsa pomeridiana delle 13:20.



Impianto di Mergellina chiuso. Attivo servizio Bus navetta 621 (segue fasce garanzia bus). Per la metro Linea 1 ultima corsa del mattino da Piscinola alle 9:20 e da Garibaldi alle 9:20. Il servizio riprende con la prima corsa pomeridiana da Piscinola alle 13:10 e da Garibaldi alle 13:50. Per tram, bus, filobus in caso di adesione stop al servizio dalle 9 alle 13. Le ultime partenze saranno effettuate circa 30 minuti prima l'inizio dello sciopero per riprendere circa 30 minuti dopo la fine dello sciopero.