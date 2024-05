Lo sciopero dei trasporti paralizza le linee vesuviane e flegree

Sciopero nazionale di 24 ore nel trasporto pubblico: pesanti le conseguenze per le linee vesuviane e flegree. È quanto comunica l'Ente Autonomo Volturno, che fa il punto e traccia il bilancio riferito al primo turno lavorativo in merito all'astensione proclamata per oggi dal sindacato Usb. In riferimento ad dati aggiornati alle 12.30, Eav fa sapere che non ci sono state adesioni tra il personale operaio e amministrativo come per il personale di circolazione delle linee vesuviane, mentre per il personale in servizio sui treni che operano lungo le linee vesuviane, hanno aderito quaranta macchinisti su 49 in servizio e trenta capitreno su 44.

Questo ha causato la soppressione di 29 treni su 38 programmati lungo le diverse linee della Circumvesuviana. E ancora: per il personale di circolazione delle linee flegree sono stati sei gli aderenti su 31 di turno. Inoltre hanno preso parte allo sciopero tredici macchinisti su 18 e sette capitreno su 17. Di fatto questo ha provocato la completa cancellazione di tutte le corse previste in mattinata tra Cumana e Circumflegrea. Nessuna adesione infine per le linee suburbane e la metropolitana, dove il servizio questa mattina si è svolto regolarmente. Stesso discorso per il servizio automobilistico.