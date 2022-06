Continua lo sciopero dei taxi: disagi in città

Il Comune di Napoli e Anm (azienda comunale del trasporto pubblico) hanno deciso il raddoppio delle corse di Alibus, la linea su gomma che collega l'Aeroporto internazionale di Capodichino, la Stazione centrale di piazza Garibaldi e il Porto di Napoli, per "limitare i disagi" causati dallo "sciopero senza preavviso dei taxi, che protestano contro le liberalizzazioni del Decreto concorrenza". Comune di Napoli e Anm, spiegano gli assessori Edoardo Cosenza (mobilità), Teresa Armato (turismo) e Antonio De Iesu (sicurezza), assicurano che "stanno facendo il massimo sforzo possibile per limitare i disagi in un momento così felice per il turismo a Napoli".

Le corse di Alibus passano a 16, "in pratica vi è un passaggio senza soluzione di continuità. Per facilitare l'ingresso sul bus - aggiungono gli assessori - il personale Anm presiederà e suggerirà la modalità di bigliettazione alla fermata Aeroporto: la maggioranza degli Alibus oggi in servizio hanno la modalità 'tap and go' con carta di credito o bancomat. La Polizia municipale, con rinforzo all'aeroporto, controllerà il corretto deflusso dei turisti".