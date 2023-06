Sciopero Slai Cobas alla Stellantis, il sindacato: "Produzione in tilt"

Il sindacato Slai Cobas ha reso nota la situazione a proposito dello sciopero che ha indetto presso la Stellantis di Pomigliano.

L'adesione è ancora del 40%, "In tilt la produzione nonostante la disperata convocazione in fabbrica ad horas - è il comunicato del sindacato - anche dei lavoratori del turno pomeridiano con la maggiorazione economica in straordinario per i non scioperanti".

"Dimezzata la produzione della Tonale - spiegano ancora - l'azienda sta spostando i lavoratori sulle linee di montaggio della Panda per almeno contenere le perdite dell'autovettura maggiormente richiesta dal mercato".