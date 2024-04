Stellantis, Pomigliano si ferma: sciopero degli operai

Produzione ferma nello stabilimento Stellantis di Pomigliano d'Arco, a causa dello sciopero di otto ore per ogni turno proclamato da Fim, Uilm, Fismic e Uglm per protestare, tra l'altro, contro "la carenza delle norme di sicurezza in fabbrica ed il mancato ripristino della scala mobile per la mensa".

Secondo le organizzazioni sindacali, ad incrociare le braccia al primo turno di lavoro, è stato il 90% dei lavoratori, mentre secondo quanto trapela dall'azienda, la percentuale si aggira intorno al 70% delle tute blu. I lavoratori stanno protestando all'esterno dello stabilimento con un presidio, al quale sono presenti anche i segretari provinciali delle quattro organizzazioni sindacali. La Fiom non ha aderito allo sciopero.

"L'adesione delle lavoratrici e dei lavoratori del Gianbattista Vico di Pomigliano d'Arco allo sciopero proclamato oggi, è un grandissimo esempio di maturità, frutto di chi quotidianamente vive la vita di fabbrica. La salute e la sicurezza non sono uno slogan e non saranno mai subordinate a nessuna riduzione di costi, logica industriale o di mercato". Così, in una nota, Rsa e Rls di Fim, Uilm, Fismic e Uglm che invitano l'azienda "a prendere atto di questa enorme dimostrazione di compattezza".

"Si dia ascolto a chi da anni, responsabilmente, ha reso il Gb Vico un fiore all'occhiello prima di Fca e poi di Stellantis perché solo con l'ascolto e l'unità di intenti si va avanti - hanno aggiunto i rappresentanti sindacali - Siamo rimasti basiti dell'atteggiamento di chi, in maniera vergognosa, ha forzato il presidio posto ai cancelli dello stabilimento. Nella storia non ricordiamo un evento del genere. Spiacenti per loro perché - concludono - hanno scritto una brutta pagina del sindacato italiano".