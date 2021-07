“Il lavoro non si tocca”, continuano le proteste degli operai della Whirlpool

Oggi proseguiranno in tutto il Paese gli scioperi degli operai metalmeccanici nell'ambito della mobilitazione indetta a livello nazionale: "Il lavoro non si tocca". In Campania in particolare si fermeranno le aziende metalmeccaniche a Napoli, a Benevento, a Caserta e a Salerno. A Napoli ci sarà la segretaria generale della Fiom-Cgil, Francesca Re David.

In mattinata Re David parteciperà all'assemblea unitaria, alle 10, delle lavoratrici e dei lavoratori della Whirlpool, in presidio permanente, allo stabilimento di via Argine. Nel pomeriggio, invece, si svolgerà una manifestazione cittadina organizzata unitariamente da Fim-Fiom-Uilm Napoli e Campania a Castellammare di Stabia, alle 18, con un corteo che dai cancelli del cantiere navale di Fincantieri, piazza Amendola, arriverà alla Villa Comunale. Con Re David il segretario generale della Cgil Napoli e Campania, Nicola Ricci.