Sospeso lo sciopero dei medici del 118

Le organizzazioni sindacali del personale medico della Campania hanno comunicato di aver disposto la sospensione dello sciopero dei medici del 118 proclamato per il 26 marzo. La decisione è stata presa a seguito della comunicazione, da parte dei rappresentanti della Regione Campania nel corso di una riunione presieduta dal prefetto di Napoli Marco Valentini, della sospensione delle procedure di recupero delle somme relative alle indennità aggiuntive già erogate ai medici in servizio presso il 118.

Le organizzazioni sindacali del personale medico hanno contestualmente richiesto la prosecuzione del tavolo sindacale per la definizione della vertenza, che l'ente regionale si è impegnato a calendarizzare entro le prossime due settimane. La riunione, che si è svolta in modalità telematica, ha visto la partecipazione del capo di gabinetto e del direttore generale per la tutela della salute della Regione Campania, i direttori generali delle tre Asl dell'area metropolitana di Napoli e le organizzazioni sindacali del personale medico.