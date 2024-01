Linea 1, mattinata di pesanti disagi: folla sulle banchine

La foto di un utente Facebook, postata sulla pagina "Servizi e disservizi Anm e Metro Napoli", è particolarmente esemplificativa di cosa vuol dire muoversi a Napoli in una giornata particolare.

Oggi è stato indetto uno sciopero dei trasporti, con tanto di fasce garantite (e il momento in cui la foto è scattata è all'interno di una di queste fasce), e con Anm che segnalava "servizio regolare" lungo la Linea 1 della metropolitana.

L'immagine però, scattata nella stazione di Chiaiano-Marianella, mostra una folla da metro giapponese in banchina, peraltro in un orario particolarmente sensibile per i pendolari. "Una vergogna", scrive l'autore: "Erano le 8.47 e stavamo in attesa già da 20 minuti. L'ultima corsa garantita alle 9.10...".