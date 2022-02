I lavoratori del gruppo Tim protestano: giornata di sciopero

Il 23 febbraio le lavoratrici e i lavoratori del Gruppo Tim hanno scioperato per l’intero turno di lavoro, nel tentativo di evitare che si consumi uno scempio industriale, tecnologico e professionale e di conseguenza la definitiva distruzione dell’ex monopolista delle TLC italiane.

Il Segretario Generale della Uilcom, Massimo Taglialatela, a sostegno della mobilitazione indetta a livello nazionale dalle organizzazioni sindacali di categoria, ha organizzato insieme alle RSU del Gruppo e ai Segretari Regionali un presidio davanti al palazzo della Prefettura di Napoli.

“Lo sciopero del 23 febbraio è stato il primo passaggio a cui bisognerà aderire con la massima partecipazione, altre iniziative sindacali potranno essere organizzate successivamente, saremo pronti - dichiara Massimo Taglialatela - a fare tutto il necessario per difendere presente e futuro della nostra azienda Tim e di tutte le controllate del gruppo: Telecontact, Olivetti, Telsy . Non riusciamo a comprendere - continua il leader campano - perché, ancora dopo tutti questi anni, non si sia trovata una soluzione per dare all’azienda, un azionista stabile nel lungo termine e un indirizzo industriale lungimirante, necessario anche per il presente e il futuro della nazione intera.

Tim vive uno dei suoi periodi peggiori predisponendo uno “spezzatino”: due o più aziende, per valorizzare il lato meramente finanziario dell’azienda e senza chiari obiettivi per il lato industriale. Divisi, non si sa come, con prospettive di esuberi, per dipendenti diretti e per tutto l’indotto. Inoltre è a rischio lo sviluppo di una rete di telecomunicazioni degna di un Paese civile”.

Infine, i il Segretario Generale della Uilcom Campania continua dichiarando che “l’impegno delle istituzioni nel salvaguardare una delle aziende che dovrebbe essere “guida” del Paese appare minimo e con molti aspetti nebulosi”.