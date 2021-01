Manifestazione nel porto di Napoli di un gruppo di aderenti al sindacato "Si Cobas" e di disoccupati del movimento "7 Novembre", in segno di solidarietà con nove iscritti al sindacato licenziati dall'impresa "Turi Transport" fornitrice di Conateco. Il "SI.Cobas" ha indetto per oggi uno sciopero nazionale. Blocco stradale nel porto e conseguenze anche in autostrada e a via Marina.