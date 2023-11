Sciopero in Eav: trasporti a rischio anche giovedì

Sciopero di quattro ore: servizio a rischio giovedì lungo le linee gestite da Eav. Ad annunciarlo è lo stesso Ente Autonomo Volturno che, in una nota, fa sapere come "il giorno 9 novembre 2023, è stata indetto uno sciopero dalla Faisa Confail di quattro ore per i soli reparti di manutenzione Infrastruttura".

"Tale azione di sciopero - sottolineano ancora dall'azienda - potrebbe generare irregolarità all'esercizio ferroviario nella fascia oraria dalle 11:30 alle 15:30".