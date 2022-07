Maschio Angioino, niente più sciopero: i custodi ottengono l'interprete

È rientrato lo sciopero dei custodi del Maschio Angioino, la cui agitazione si doveva all'assenza di qualcuno tra loro che potesse parlare – in inglese ma non solo – con i turisti stranieri. Il Comune di Napoli è andato loro incontro ed entro fine mese gli fornirà un interprete. A riportare la notizia è il Mattino.

I sindacati avevano chiesto di mettere a concorso 10 posti per interpreti ed intanto utilizzare dipendenti comunali di categoria C e D idonei. Dovrebbe in effetti andare così, con una soluzione temporanea mentre gli interpreti verranno poi assunti col concorsone da mille posti che verrà bandito dal Comune di Napoli.

Intanto resta la minaccia dello sciopero nel caso dovesse prospettarsi una privatizzazione dell'attività, sciopero al momento comunque congelato.