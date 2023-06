Sciopero Cumana e Circumflegrea per giovedì 22 giugno: le fasce garantite

L'Ente autonomo Volturno ha reso noto che il 22 giugno, giovedì prossimo, è stato proclamato uno sciopero di 4 ore da parte della sigla Usb, dalle 9 alle 13.

Sul tavolo, la comandata dei turni e la vertenza del personale delle linee beneventane e Piedimonte Matese.

Durante l'orario di sciopero, fa sapere la holding regionale dei trasporti, l'effettuazione delle corse sarà subordinata al numero di lavoratori aderenti.

Le ultime partenze garantite prima dello sciopero sono da Montesanto per Torregaveta alle 8.41 e da Torregaveta per Montesanto alle 8.54 per la Cumana, e da Montesanto per Licola alle 8.48 e da Licola per Montesanto alle 8.44 per la Circumflegrea.

Invece, le prime garantite dopo lo sciopero saranno da Montesanto per Torregaveta alle 13.01 e da Torregaveta per Montesanto alle 13.14 per la Cumana, e da Montesanto per Licola alle 13.12 e da Licola per Montesanto alle 13.08 per la Circumflegrea.