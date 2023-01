Sciopero benzinai: ecco i distributori aperti a Napoli e provincia

Sciopero dalle 19 di ieri sera in tutta Italia dei benzinai. Fegica e Figisc/Anisa Confcommercio hanno confermato la chiusura di due giorni contro il decreto del governo sulla trasparenza dei prezzi, mentre Faib Confesercenti ha ridotto la protesta a 24 ore. Code da ieri prima dello stop per rifornirsi di carburante. Già intorno alle 17.00 scarseggiava la Super ad esempio in via Marina.

Impianti di rifornimento carburanti, compresi i self service, chiusi dunque per 48 ore consecutive, dalle 19 del 24 alle 19 del 26 gennaio sulla rete ordinaria, e dalle 22 del 24 alle 22 del 26 gennaio sulla viabilità autostradale.

I benzinai aperti a Napoli e provincia e sulla rete autostradale

- Pompa Bianca Via Argine - Napoli

- Centro Commerciale Auchan Via Argine

- Centro Commerciale Auchan Via Argine (11°) – Napoli

- Impianto carburanti Agip Via Mariano Semmola – Napoli

- Agip Rete Spa Via Stadera, 64 – Napoli

- Impianto carburanti nei pressi Ospedale Monadi – Napoli

- Agrigas Via Nuova Toscanella, 183 – Napoli

- Ewa oil Via Caserta Al Bravo – Napoli

- Cid Sas Via F.Imparato – Napoli

- Impianto Totalerg via Cardarelli – Napoli

- Ewa oil via Cinthia – Napoli

- Depi Petroli S.P. Pomigliano-Acerra – Acerra

- Impianto Q8 "Le Porte di Napoli" – Afragola

- Pompa Bianca nei pressi Ipercoop – Afragola

- Molisso Giorgio Eni/Agip Via Rettifilo Al Bravo, 20 – Arzano

- Sirigo Luigi Total Erg Via V.Imbriani, 6 – Caivano

- Impianto Q8 Via Santa Maria a Cubito – Calvizzano

- Centro Commerciale Meridiana – Casalnuovo

- Ruotolo Petroli Via Maggese – Casalnuovo

- Ex Carrefour Impianto Q8 – Casoria

- Pompa Bianca Via B.Cozzolino – Ercolano

- Centro Commerciale Auchan Tamoil – Giugliano in Campania

- Impianto Conad SS 7 Bis – Giugliano in Campania

- Full Service S.P. Fratto-Grumo-S.Arpino – Grumo Nevano

- Your Fuel Corso Europa – Melito di Napoli

- Auchan Total Erg – Mugnano di Napoli

- Cis Nola Total Erg – Nola

- Centro Commerciale "Vulcano Buono" Q8 Interporto -Nola

- Eco Trading Area Via Vesuviana – Pomigliano d'Arco

- Indipendent Via Spinelli, 24 – Pompei

- Agip Rete Spa Via Domiziana – Pozzuoli

- Nuova Fuel Calor Via Campi Flegrei – Pozzuoli

- Pompa Bianca Via Santa Maria a Cubito – Qualiano

- Baco Gas – Quarto di Napoli

- Gas Auto Viale della Pace – San Sebastiano al Vesuvio

- Shell Via Astalonga – San Giuseppe Vesuviano

- Di Palma Mario Via Marigliano – Somma Vesuviana

- Gas Auto Cirillo Via Prota – Torre del Greco

- Ansor Via Nazionale, 18 – Torre del Greco

- De Simone Maria Via Roma, 94 – Torre Annunziata

- Impianto Circumvallazione Als – Villaricca



-A1 da Milano a Napoli San Nicola Ovest km 737

-A1 da Napoli a Milano San Pietro (Ramo Capodichino) km 1,6

-A1 da Napoli a Milano Teano Est km 709

-A3 (ASPI) da Napoli a Reggio C. Torre Annuziata Ovest km 21

-A3 (ANAS) da Napoli a Reggio C. Campagna Ovest km 43

-A3 (ANAS) da Reggio C. a Napoli Sala Consilina Est km 91

-A3 (ASPI) da Reggio C. a Napoli Salerno Est km 7

-A16 da Napoli a Canosa Vesuvio sud km 4

-A16 da Napoli a Canosa Calaggio sud km 106

-A16 da Canosa a Napoli Mirabella Nord km 77

-A30 Caserta – Salerno Tre Ponti ovest km 16

-A30 Salerno – Caserta Angioina est km 33

-Napoli Tangenziale Doganella nord

-Napoli Tangenziale Antica Campana nord

-Napoli Tangenziale (direz. A1) Antica Campana sud