Sciopero asili nido a Napoli, genitori in difficoltà

Giornata di sciopero, oggi, per lavoratrici e lavoratori degli asili nido comunali di alcune municipalità napoletane. Si replica lo sciopero dello scorso 15 maggio, quindi. “A distanza di quattro mesi e mezzo – specifica infatti Salvatore De Cicco, coordinatore Ssaep (Socio Sanitario Assistenziale Educativo Privato) dell’Area Metropolitana di Napoli per la Fp Cgil – siamo al punto di partenza: tre mensilità non pagate e un atteggiamento da parte dei datori incomprensibile e non condivisibile”.

Marco D’Acunto, segretario regionale con delega ai Ssaep della Fp Cgil, parla anche del tentativo ieri pomeriggio del Comune di evitare l'iniziativa di oggi con una mediazione dell'assessora all'Istruzione Maura Striano. “Abbiamo apprezzato il tentativo fatto dal Comune, così come il lavoro che il Comune ha provato a fare durante il periodo estivo per modificare una situazione che si è impelagata dal primo giorno in cui queste cooperative si sono viste aggiudicare la gara – ha spiegato – Ma non avendo avuto ad oggi (ieri, ndR) alcun risultato siamo stati costretti a confermare lo sciopero anticipandone anche altri a venire e per più giorni se la situazione dovesse restare come quella al momento”.

A pesare sulla decisione l’abbandono del tavolo da parte del rappresentante delle cooperative solo alcuni minuti dopo che la discussione si era avviata. La Fp Cgil, adesso, chiede all’Amministrazione comunale di fare un passo deciso in avanti e scongiurare il concreto rischio che i lavoratori del settore possano incrociare di nuovo le braccia a breve.