Sciopero generale a Napoli, quali trasporti sono oggi a rischio

È arrivata la giornata di sciopero generale indetta dai sindacati, che a Napoli dovrebbe avere ripercussioni soprattutto sul trasporto pubblico.

Mentre Eav e Anm non aderiranno all'iniziativa, sciopererà il personale di Ferrovie dello Stato. L'azienda ha comunicato che incroceranno le braccia esclusivamente i lavoratori di “sigle sindacali autonome”, dalle 21 di ieri alle 21 di oggi, quindi non è chiaro che tipo di ripercussioni ci saranno sull'effettivo servizio.

In città la Linea 2 Metropolitana è afferente al gruppo Trenitalia, quindi si potrebbero registrare disagi – oltre che per gli utenti dei treni regionali, interregionali e AV – anche per quelli della suddetta linea.

Le sigle partecipanti alla mobilitazione sono Slai Cobas, Cub Trasporti, Usi Cit e Usb.

La mancata adesione di Eav e Anm comporta che dovrebbe essere regolare il servizio di Circumvesuviana, Circumflegrea e Cumana, e ancora bus, funicolari, Linea 1, Metrocampania nordest e tram.

Anche il mondo dell’università, della ricerca e dell’insegnamento aderisce allo sciopero, e non sono quindi da escludere sospensioni delle lezioni o il totale fermo delle stesse.