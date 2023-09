Terremoto nei Campi flegrei, due forti scosse ravvicinate: torna la paura

Non si ferma lo sciame sismico che da questa mattina sta colpendo i Campi Flegrei. Una nuova scossa di magnitudo 2,8 è stata avvertita alle 17,35 nella zona a Ovest di Napoli. L'epicentro è stato riscontrato al largo del quartiere di Bagnoli, con una profondità di 3 chilometri. Sempre oggi pomeriggio, alle 13,53, c'è stato un altro terremoto, leggermente meno forte, di magnitudo 2,2, con epicentro a Pozzuoli. Ma è da questa mattina che i campi Flegrei stanno tremando e secondo i dati dell'Istituto nazionale di geologia e vulcanologia siamo già a 11 scosse solo nella giornata di oggi, 24 settembre.

già nei giorni scorsi, però, si sono verificati altri sciami sismici, con punte di magnitudo 3 raggiunte venerdì scorso, quando addirittura alcune scuole sono state evacuate in via precauzionale. Per ora dalle istituzioni, Comuni e protezione civile, non è giunta ancora nessuna dichiarazione. Torna, intanto, la preoccupazione non solo tra i cittadini dei Campi Flegrei, visto che le scosse degli ultimi giorni sono state avvertite anche a Napoli e nei Comuni circostanti.