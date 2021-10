Trema la terra ai Campi Flegrei: sciame sismico in corso

La terra torna a tremare a Pozzuoli nella zona dei Campi Flegrei. Lo sciame sismico, come comunica l'Osservatorio, è partito nelle serata di ieri, verso le 23:30, e sta continuando a manifestarsi anche in queste ore. Al momento non si registrano danni a persone o cose.

Questo il commento del sindaco di Pozzuoli, Vincenzo Figliolo: "L’Osservatorio Vesuviano ci ha comunicato che a partire dalle ore 23:25 (ora locale) di ieri, 20 ottobre 2021, è in corso una sequenza di eventi sismici nell’area dei Campi Flegrei e che, fino alle ore 7.12, orario dell’ultimo comunicato di aggiornamento, sono stati registrati 9 terremoti con magnitudo massima 1.5±0.3. L’evento principale si è verificato alle ore 2:47 alla profondità di 1,7 km nella zona dell’Accademia Aeronautica.

Non sono pervenute segnalazioni di danni o disagi da parte della popolazione né alla Polizia Municipale né al Presidio notturno attivo presso l’Ufficio di Protezione Civile. Nel corso delle verifiche effettuate sul territorio da parte della Polizia Municipale e dei volontari di Protezione Civile non sono stati rilevati danni o altri effetti significativi conseguenti. Insieme alla Protezione Civile del Comune di Pozzuoli sto seguendo da vicino l’evolversi dello sciame sismico e fornirò successivi aggiornamenti fino a conclusione del fenomeno in atto".