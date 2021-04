Esce schiuma bianca dai tombini: mistero nel napoletano

Mistero ad Acerra dove ieri da alcuni tombini è fuoriuscita una schiuma bianca. Sul fatto stanno indagando gli uomini della Municipale, anche per capire se si tratti di sversamenti illeciti. Ad denunciare l'accaduto è il sindaco Raffaele Lettieri: "Sono in corso i controlli da parte degli Agenti del Comando della Polizia municipale insieme agli addetti di Acquedotti Scpa per capire da dove proviene la schiuma bianca che è emersa questa sera da un tombino di Corso della Resistenza.

Al momento le indagini hanno fatto risalire ad una condotta principale che verrà ispezionata per risalire alle cause. Siccome in passato, anche grazie all’aiuto dei cittadini, siamo risaliti ad una lavanderia industriale, anche in questo caso se ci sono situazioni anomale non esitate a segnalarle".