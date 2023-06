Mistero nei pressi degli chalet: schiuma bianca in mare - VIDEO

Alcune macchia bianche sono comparse nello specchio d'acqua nei pressi degli chalt a Mergellina. Diversi residenti hanno segnalato l'evento, denunciando anche un cattivo odore di fogna. La vicenda è stata presa in carico da Michele Pugliese, presidente del Consorzio Porto Turistico di Napoli, e dal deputato Francesco Emilio Borrelli che parlano di "possibili sversamenti illeciti".

"Di notte una discoteca a cielo aperto – ha scritto Borrelli sui social – una baraonda di auto, moto e brindisi ed aperitivi senza freni con presenza sempre maggiore di criminali, camorristi e parcheggiatori abusivi. Di giorno una vera e propria cloaca con i cumuli di rifiuti che invadono strada e marciapiedi. È questa la situazione a Mergellina, nell’area degli chalet. Anche stamattina l'area è impraticabile per la presenza inaccettabile di rifiuti".

"Come denunciamo da anni - continua - la situazione a Mergellina diventa sempre più insostenibile. Un pessimo biglietto da visita per la città e una problematica seria per i cittadini in un luogo diventato ricettacolo di degrado, inciviltà, illecito, violenza, criminalità ed abusivismo. Senza controlli e un regime di tolleranza zero, la problematica si aggreverà sempre più fino ad arrivare ad un punto di non ritorno. Sugli scarichi abbiamo avvisato subito Arpac e Capitaneria di Porto”.