Ragazzina presa a calci e pugni nei bagni della scuola: "Scusa non volevo colpire te"

Una giovane studentessa di una scuola di Melito di Napoli ha raccontato di essere stata vittima di bullismo. La ragazzina, non appena entrata in bagno, è stata travolta da schiaffi e pugni sul volto, per poi ricevere le scuse dalla studentessa, che non è riuscita a riconoscere, per lo scambio di persona.

"C mio grande dispiacere e stupore, sono venuta a conoscenza di un increscioso avvenimento che, a mio avviso, dato l'epoca in cui viviamo, l'informazione e la sensibilizzazione che si fa sull'argomento, non sarebbe dovuto accadere. E bene giovedì mattina scorso si è verificato un grave atto di violenza a carico di un'alunna di prima media che era in bagno ed improvvisamente si è vista travolta da schiaffi e pugni da parte di un'altra alunna. La piccola alunna, per paura, è rimasta chiusa nel bagno per alcuni minuti, non è riuscita a riconoscere chi l'ha aggredita, con grande vigliaccheria, perchè frastornata. A quanto afferma l'alunna ci sarebbe stato uno scambio di persona... L'aggreditrice, al momento, è impunita in quanto non riconosciuta anche se, confrontandomi con alcune mamme che hanno i loro figli nello stesso plesso e nella stessa classe, ho saputo che per paura al momento la vittima non sta frequentando. Mi chiedo come si possa arrivare a tanto. Mi auguro vivamente che si prendano seri provvedimenti. La scuola dev'essere un luogo sicuro e sereno dove poter far crescere i nostri figli durante il loro persorso di vita con la massima tranquillità", scrive a NapoliToday Manuela Del Frate, Presidente dell'associazione "Diamoci un Peso".