Tana dei piccioni sul loculo del cimitero, scheletro umano ricoperto da escrementi|VIDEO

Scheletro umano completamente ricoperto dagli escrementi dei piccioni che del loculo ne hanno fatto la loro tana. Queste assurde immagini non sono state riprese nelle aree interessate dai crolli avvenuti il 5 gennaio e il 17 ottobre 2022 all'altezza dell'ingresso di via Nuova Poggioreale, ma nella parte alta del cimitero Monumentale in questi giorni.

E quello che si vede nel video è il muro di cinta dell'ingresso da via Santa Maria del Pianto.

"Non c'è neppure più il rispetto per i morti in questa città. Chi di dovere intervenga al più presto", denuncia a NapoliToday Alfredo Di Domenico (Bukaman).