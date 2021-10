Grande scoperta a Ercolano: ritrovato lo scheletro di un fuggiasco

Nuova sensazionale scoperta presso gli Scavi di Ercolano che hanno restituito lo scheletro parzialmente mutilato di uomo travolto dalla valanga di fuoco e gas sputata dal Vesuvio in eruzione, mentre cercava di scappare a un passo dal mare e dal miraggio della salvezza. A 25 anni dagli ultimi scavi, quindi, come racconta ANSA, arriva una scoperta che potrà portare nuova luce sugli ultimi momenti di vita della cittadina seppellita come la vicina Pompei dall'eruzione del 79 d.C.

"Un ritrovamento da cui ci aspettiamo moltissimo", spiega il direttore Francesco Sirano. Il teatro della scoperta è quello dell'antica spiaggia della cittadina, lo stesso luogo dove negli anni '80 e '90 del Novecento, vennero riportati alla luce, ammassati nei piccoli magazzini affacciati sull'antico arenile, i resti di più di 300 fuggiaschi che avevano cercato riparo nell'attesa di essere portati in salvo dalla flotta di Plinio il Vecchio.

Un nuovo percorso verso Villa dei Papiri

Il nuovo lavoro ha impegnato per settimane gli archeologi del Parco e mira all'allestimento di un percorso che consentirà ai visitatori di raggiungere la monumentale Villa dei Papiri attraverso quella che nella città antica era la passeggiata sul lungomare: ancora oggi l'unico fronte a mare completamente conservato di una città romana.

Loscheletro ritrovato apparterrebbe ad un uomo tra i 40 ed i 45 anni Era riverso con la testa all'indietro in direzione del mare e circondato da pesanti legni carbonizzati, persino la trave di un tetto che potrebbe avergli sfondato la testa. Le ossa appaiono di un rosso acceso, "è l'impronta lasciata dal sangue della vittima", dicono dal sito archeoligco, spiegando che si tratta di una conseguenza del particolarissimo processo di combustione provocato a Ercolano dalla corrente di magma, cenere e gas arrivata dal vulcano in eruzione.

Franceschini: "Sensazionale scoperta"

La scoperta è stata anche commentata dal Ministro della Cultura. "La sensazionale scoperta dei resti di un fuggiasco nel sito archeologico di Ercolano è una bellissima notizia, innanzitutto perché il ritrovamento è dovuto alla ripresa in questo luogo, dopo quasi un trentennio, degli scavi scientifici condotti dal personale tecnico del ministero", ha detto Dario Franceschini.

"Le affascinanti ipotesi intorno al mistero che circonda la morte di quest'ultima vittima ritrovata dell'eruzione del 79 d.C. sono ora nelle mani degli studiosi, che possono gioire per questo risultato dovuto anche al sostegno del Packard Humanities Institute", ha concluso.