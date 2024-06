Trovato a smontare il distributore dei biglietti della metropolitana

Nel pomeriggio di ieri, gli agenti del Commissariato San Ferdinando, a seguito di una nota pervenuta alla Sala Operativa, sono intervenuti in piazza Amedeo per la segnalazione di una persona intenta a scassinare un distributore di erogazione dei biglietti della stazione della Metropolitana di piazza Amedeo.

I poliziotti, giunti prontamente sul posto, hanno trovato un soggetto che, alla loro vista, ha dato in escandescenza dapprima minacciandoli e poi colpendoli con un oggetto in ferro fino a quando, non senza difficoltà e dopo una colluttazione, è stato bloccato.

inoltre, gli operatori hanno controllato il prevenuto trovandolo in possesso di diversi arnesi atti allo scasso e le monete asportate dal distributore. Per questi motivi, un 49enne napoletano con precedenti di polizia, anche specifici, è stato tratto in arresto per rapina impropria, minacce, resistenza, lesioni a Pubblico Ufficiale e per possesso ingiustificato di chiavi alterate o di grimaldelli.