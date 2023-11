Maxi furto di scarpe in un noto centro commerciale: trafugate più di mille paia

I Carabinieri di Casoria, dopo una segnalazione dei colleghi calabresi di Scalea, si sono messi sulle tracce di un veicolo rubato. Il furgone, in particolare, è stato rubato in un megastore di calzature della nota località calabrese ed è stato localizzato nel parcheggio di un centro commerciale in via san Salvatore, a pochi chilometri dalla caserma di Casoria.

Rubate migliaia di paia di scarpe

Il veicolo, al momento del ritrovamento - grazie gps - era piantonato da due persone, in posseso delle chiavi per aprirlo. In tasca avevano anche le chiavi di un secondo furgone parcheggiato a poca distanza. Nei due cassoni sono state trovate scarpe di vari marchi: ben 1158 paia, completi di scatole e pronti per essere rivenduti.

Per i carabinieri si tratta di un furto da 80mila euro. Ora la merce è destinata a tornare nelle mani del legittimo proprietario. Per il fatto sono stati arrestati un 22enne e un 23enne del quartiere Poggioreale.