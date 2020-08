Fabbrica del falso in casa: centinaia di scarpe contraffatte. Donna nei guai

Ieri sera gli agenti del Commissariato Vicaria-Mercato, durante il servizio di controllo del territorio, hanno effettuato un controllo presso l’abitazione di una persona in vico Longo dove hanno sequestrato 154 paia di scarpe recanti marchi contraffatti e 366 tra loghi e targhe di note “griffe”. Una 44enne dominicana è stata denunciata per ricettazione, contraffazione e per introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi.

