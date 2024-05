Scaricano un estintore all'interno di un'ambulanza: le immagini diventano virali

Ieri, intorno alle 15:30 un'ambulanza del trasporto sangue della “Campania Soccorso” impegnata presso l’ospedale San Paolo di Napoli ha subito un atto vandalico. Secondo le prime ricostruzioni, riportate da Nessuno Tocchi Ippocrate, ignoti avrebbero fatto irruzione nel mezzo di soccorso ed avrebbero svuotato al suo interno il contenuto di un estintore.

"La nostra domanda è 'sarà un dispetto riconducibile alla atavica guerra tra ambulanze private?' I soccorritori presenteranno in queste ore regolare denuncia. Ci preme precisare che dopo opportune verifiche possiamo affermare che non si tratta di incidente in quanto l’estintore è stato trovato sprovvisto di spoletta ed appoggiato fuori la sua sede", commentano dall'associazione.