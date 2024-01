Stupri nel Parco Verde di Caivano, secondo presunto violentatore scarcerato

Arresti domiciliari, nel Nord Italia, per il secondo maggiorenne, Giuseppe Varriale (18), coinvolto nelle violenze di gruppo nei confronti delle due cuginette di Caivano di 10 e 12 anni. Si tratta della decisione presa dal Giudice per le indagini preliminari del tribunale di Napoli Nord Fabrizio Forte. Il presunto stupratore lascia il carcere quindi, così come era uscito oltre un mese fa anche l'altro maggiorenne coinvolto negli stupri.

Dei sette minorenni indagati per gli stessi fatti risalenti alla scorsa estate, invece, solo uno finora è stato scarcerato.

Contro l'attenuazione della misura cautelare emessa nei confronti del secondo maggiorenne si sono espressi la Procura di Napoli Nord e i legali delle due bambine. Secondo quanto è filtrato il Gip ha anche rigettato la richiesta di proroga delle indagini presentata dagli inquirenti. La decisione comporterà quindi la scarcerazione degli altri sei minorenni ancora sottoposti alla più afflittiva delle misure cautelari per effetto della decorrenza dei termini, la cui scadenza è prevista per il prossimo 26 gennaio.

Per il secondo maggiorenne scarcerato il giudice ha disposto l'applicazione del braccialetto elettronico e imposto il divieto di comunicare con persone diverse dai suoi genitori e dai parenti a casa dei quali sarà ai domiciliari.

La prima scarcerazione

La prima scarcerazione è avvenuta per "riscontrate precarie condizioni di salute dell'indagato", Pasquale Mosca (19), per cui questi è stato sottoposto agli arresti domiciliari in un comune in Veneto e gli è stato applicato il braccialetto elettronico. A finire in carcere sono stati infatti sette minorenni e due maggiorenni, appunto il 19enne Pasquale Mosca e il 18enne Giuseppe Varriale.

La segnalazione anonima

L’inchiesta ha preso slancio dopo una segnalazione anonima arrivata su Instagram al fratello di una delle vittime. "Apri gli occhi con tua sorella perché ha dei video sporchi con dei ragazzi, io sono un tuo amico". Un messaggio che ha guidato familiari e poi inquirenti verso tutti quegli orrori che da mesi si perpetravano nel Parco Verde.

Nel corso delle indagini i militari hanno identificato come responsabili della registrazione dei video due ragazzi - un minorenne e un maggiorenne - configurando per loro il reato di produzione di materiale a contenuto pedopornografico. I video ritenuti di interesse investigativo sono complessivamente cinque, individuati sui dispositivi sequestrati agli indagati. Due hanno contenuti identici, uno è stato registrato invece durante una videochiamata che in diretta riprendeva gli abusi sulle bambine.

Le violenze si sono consumate in due luoghi diversi, nella villa comunale e nella zona dei Cappuccini.