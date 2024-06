Appalti Rione Terra, il Riesame revoca i domiciliari all'ex sindaco di Pozzuoli Figliolia

È stato eseguito il provvedimento di scarcerazione disposto dal Tribunale del Riesame: l’ex sindaco di Pozzuoli Vincenzo Figliolia si è visto revocare gli arresti domiciliari cui era stato sottoposto lo scorso gennaio.

Figliolia è accusato di turbativa d’asta e corruzione, questo nell’ambito della gara d’appalto per la gestione del Rione Terra.

La vicenda è giunta a processo e vede imputati lo stesso ex sindaco del comune puteolano, l'ex dirigente del Pd Nicola Oddati e l'imprenditore Salvatore Musella. La prossima udienza è prevista il 3 ottobre.

Le indagini

L'inchiesta aveva visto polizia e guardia di finanza eseguire misure cautelari nei confronti di 11 persone (di cui quattro sottoposte alla custodia in carcere, due agli arresti domiciliari e cinque all’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria) gravemente indiziate secondo gli inqurenti, a vario titolo, di concorso in turbata libertà degli incanti, corruzione per atto contrario ai doveri d’ufficio e traffico di influenze illecite.