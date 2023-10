Scarcerata la compagna di Luigi Cacciapuoti. Il suo cagnolino fece scoprire agli inquirenti il covo del boss

Piera Longo era la compagna del boss latitante Luigi Cacciapuoti detto Gigi, capo dell’omonimo clan Ferrara/Cacciapuoti, nota per essere la proprietaria di Lapo, il cane che con i suoi movimenti aveva messo gli inquirenti sulle tracce del latitante (VIDEO).Il Tribunale del Riesame di Napoli, accogliendo le argomentazioni difensive degli avvocati Luigi Poziello e Raffaele Chiummariello, ha annullato l’ordinanza di custodia cautelare, disponendo l’immediata liberazione della donna, che era stata rinchiusa in carcere a Pozzuoli. La donna, davanti al giudice del tribunale di Napoli Nord, Fabrizio Forte, aveva ammesso di conoscere l’uomo ma ha dichiarato di non averne mai in alcun modo favorito la latitanza. E così, difesa dai due legali aveva già ottenuto gli arresti domiciliari, facendo ritorno a casa sua a Villaricca.

Carcere per il boss

Resta invece dietro le sbarre Luigi Cacciapuoti (rinchiuso nel carcere di Parma) il cui arresto è stato convalidato dal gip di Napoli nord Daniele Grunieri con contestuale emissione di custodia cautelare in carcere. Il clan ‘bicefalo’ Ferrara-Cacciapuoti di Villaricca, comune dell’hinterland di Napoli, storicamente rientra (con quello Nuvoletta di Marano di Napoli e dei Casalesi) nel cartello camorristico denominato Nuova famiglia, collegato all’ala corleonese di Cosa Nostra e militarmente contrapposto alla Nco, capeggiata dal defunto Raffaele Cutolo. Con gli anni, poi, gli assetti e il modo di operare sono cambiati e il clan di Villaricca ha sempre più sviluppato la sua vocazione imprenditoriale, nel settore dell’edilizia, della ristorazione, della commercializzazione di generi alimentari e, in particolare, degli idrocarburi. Luigi Cacciapuoti è considerato elemento di vertice dell’organizzazione camorristica, che vantava ottimi rapporti, anche d’affari, con federazioni criminali di rango come l’Alleanza di Secondigliano e, come detto, il clan dei Casalesi.?Accanto all’imprenditoria il clan di Villaricca gestiva anche il traffico di droga, le estorsioni e aveva un’importante disponibilita’ di armi. Infatti se a occuparsi degli affari, hanno evidenziato le indagini, erano i Ferrara, ai Cacciapuoti invece era stata delegata l’ala militare.

Si va verso il processo. I nomi degli indagati

Chiuse le indagini del procedimento penale a carico del clan Ferrara - Cacciapuoti di Villaricca, ci si avvia verso il processo. Ci sono molti più indagati rispetto allo scorso giugno. Tra questi figura ovviamente anche Luigi Cacciapuoti.

1) ASPERTI Antonio, nato a Napoli il 28/08/1964, detenuto per altro agli arresti domiciliari, residente a Napoli

2) BALDASCINO Rodolfo, nato a Mugnano di Napoli il 12/01/1970 residente in SPAGNA a Los Menores Santa Cruz De Tenerife (ARONA)

3) CACCIAPUOTI Domenico, nato ad Aversa il 29/01/1990, detenuto per questo presso la Casa Circondariale di Siracusa.

difensori di fiducia:

avv.to Raffaele CHIUMMARIELLO del foro di Napoli ed avv.to Luigi POZIELLO del foro di Napoli Nord;

4) CACCIAPUOTI Domenico, nato ad Aversa il 05/06/1985, detenuto per questo presso la Casa Circondariale di ViboValentia,

difensori di fiducia:

avv.to Raffaele CHIUMMARIELLO del foro di Napoli; avv.to Marco SEPE del foro di Napoli Nord, del Foro di Napoli Nord

5) CACCIAPUOTI Filippo, nato a Villaricca il 07/04/1970, detenuto per questo presso la Casa Circondariale d iCatania,

difensore di fiducia:

avv.to Luigi POZIELLO del foro di Napoli Nord, con studio in Giugliano in Campania (NA)

6) CACCIAPUOTI Giuseppe, nato a Villaricca il 14/08/1961, detenuto per questo presso al Casa Circondariale di Palmi.

difensori di fiducia:

avv.to Luigi POZIELLO del foro di Napoli Nord, con studio in Giugliano ni Campania (NA) Via Palmiro Togliatti n. 44.

avv.to Leopoldo PERONE del foro di Napoli

7) CACCIAPUOTI Luigi, nato a Villaricca li 29/08/1966, detenuto per questo presso al Casa Circondariale di Voghera,

difensori di fiducia:

avv.to Carmela Maisto del foro di Napoli Nord, con studio in Giugliano in Campania

8) CERQUA Filomena, nata a Mugnano di Napoli il 10/01/1977 eresidente in Villaricca (NA)

difensori di fiducia:

avv.to Maurizio NOVIELLO del foro di Napoli/Nord, con studio in Casal di Principe

avv.to Giosuè NEBIANTE del foro di S.M.C.V., con studio in Santa Maria Capua Vetere

9) CERQUA Francesca, nata a Villaricca il 15/11/1974

difensori di fiducia:

avv.to Maurizio NOVIELLO del foro di Napoli/Nord, avv.to Giosuè NEBIANTE del foro di S.M.C.V.

10)CICCARELLI Vincenzo, nato a Villaricca il 21/09/1970, detenuto per questo presso la Casa Circondariale di Terni.

difensori di fiducia:

avv.to Carmela MAISTO del foro di Napoli Nord, con studio in Giugliano in Campania

11) D'ANANIA Vincenzo, nato a Qualiano il 02/03/1954, detenuto per questo agli arresti domiciliari in Villaricca, difeso di fiducia dall’avvocato Luigi Poziello del Foro di Napoli Nord;

12) D'ALTRUI Giulio, nato a Villaricca il 27/03/1972, attualmente detenuto per questo presso la Casa Circondariale di Reggio Calabria.

difensori di fiducia:

avv.to Carmela Maisto del foro di Napoli Nord

13) DIANA Giuseppe, natoa San Cipriano d'Aversa il 14/09/1965, detenuto per altro presso la Casa Circondariale di S.M. Capua Vetere; difeso di fiducia dall’avvocato Luigi Poziello del Foro di Napoli Nord;

14) FALCO Luigi, nato a Pozzuoli il 19/05/1977 residente in Villaricca (NA)

15) FERRARA Domenico, nato a Villaricca il 13.02.1957, detenuto per questo presso la Casa Circondariale di Genova.

difensori di fiducia:

avv.to Luigi PEZZULLO del foro di Napol, avv.to Antonio Rocco BRIGANTI

16) FERRARA Francesco, nato a Villaricca li 30/09/1966, detenuto

difensori di fiducia:

avv.to Michele LIGUORI del foro di Napoli

avv.to Emilio MARTINO del foro di Napoli Nord, con studio legale in Trentola Ducenta (CE)

17) FLAGIELLO Giovanni, nato a Napoli il 05/10/1971 e residente in Carinola (CE) in C.S. V. Prov.le S. Biagio-Mas. Aceti, detenuto per altro presso la Casa di Reclusione di Carinola;

18) IOVINE Oreste, nato a Napoli il 06.05.1989, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore di fiducia, avv.to Giuseppe TESSITORE, difensore di fiducia:

avv. Giuseppe TESSITORE del foro di Napoli/nord studio in Carinaro (CE)

19) LANDOLFO Annunziata, nata ad Aversa il 18/02/1985 residente in Grumo Nevano (NA),

20) MAGLIONE Giuseppe, nato a Villaricca il 22/10/1959, detenuto

avv.to Massimo MONTANARO del foro di Napoli Nord, con studio in Giugliano in Campania

(NA)

21) MARIANO Francesco, nato a Giugliano in Campania il 23/04/1973

22) MAURIELLO Domenico, nato a Villaricca il 13/12/1985

23) MAURIELLO Domenico, nato a Qualiano il 16/01/1958 e residente in Mugnano di Napoli (NA)

24) MAURIELLO Eduardo, nato a Mugnano di Napoli il 25/04/1963, detenuto per questo presso la Casa Circondariale di Bari.

difensori di fiducia:

avv.to Giuliano ARABIA del foro di Napoli Nord

25)MAURIELLO Giovanni, nato a Qualiano il 11/05/1959, detenuto per questo presso la Casa Circondariale di Napoli Secondigliano.

26) MAURIELLO Giuseppe, nato a Villaricca il 05/10/1966. attualmente detenuto presso la Casa Circondariale di Roma/Rebibbia,

difensori di fiducia:

avv.to Raffaele Quaranta del foro di Napoli Nord

27) MAURIELLO Giuseppe, nato a Villaricca il 21/09/1979,

28) MONTELLA Antonio, nato a Villaricca il 08/02/1973, detenuto presso la Casa Circondariale di Cosenza.

difensori di fiducia:

avv.to Luigi POZIELLO del foro di Napoli Nord, con studio ni Giugliano in Campania (NA)

29) MONTELLA Luigi, nato a Villaricca il 19/09/1971, detenuto per questo presso la Casa Circondariale di Viterbo.

difensori di fiducia:

avv.to Carmela Maisto del foro di Napoli Nord,

avv.to Luigi POZIELLO del foro di Napoli Nord, con studio in Giugliano in Campania (NA)

30) PAGANO Franco, nato a Napoli li 04/01/1971 residente a Cercola (NA)

31) PALLADINO Gennaro, nato a Mugnano di Napoli il 01/07/1951, detenuto per questo agli arresti domiciliari presso la propria abitazione

difensore di fiducia:

avv.to Antimo D'ALTERIO del foro di Napoli Nord, con studio in Giugliano in Campania

32) PALMA Michele, nato a Villaricca il 21/05/1985, difeso di fiducia dall’avvocato Luigi Poziello del

foro di Napoli Nord;

33) PARAGLIOLA Domenico, nato a Villaricca il 06/07/1966, detenuto per questo presso la Casa Circondarialed iTeramo.

difensori di fiducia:

avv.to Carmela Maisto del foro di Napoli Nord

34) PEZONE Bernardo, nato ad Aversa il 22/03/1987 e residente in Sant'Antimo (NA), difensore di fiducia, avv.to Bartolo GUIDA del foro di Napoli Nord;

difensore di fiducia:

avv.to Bartolo GUIDA del foro di Napoli Nord

35) PEZONE Raffaele, nato a Lusciano (CE) il 19/04/1951 ed ivi residente

36) SARNELLI Pasquale, nato a Villaricca li 20/07/1969 ed ivi residente

37) SARRACINO Antonio, nato a Villaricca il 13/05/1962 ed ivi residente

38) SARRACINO Francesco, nato a Napoli il 12.08.1966, detenuto per questo presso la Casa Circondarialed iFrosinone.

difensori di fiducia:

avv.to Vincenzo PETRUCCELLI del Foro di Cassino (FR)

avv.to Roberto IONTA del Foro di Cassino (FR),

39) CACCIAPUOTI Luigi, nato a Villaricca (NA) li 5.01.1959, detenuto per altro presso la Casa Circondariale di Parma; difeso di fiducia dagli avvocati Luigi Poziello e Raffaele Chiummariello.

40) CICCARELLI Domenico, nato a Mugnano di Napoli il 10.08.1969, detenuto per altro presso la Casa Circondariale di Livorno.