Vanno via senza pagare il conto: il bar diffonde la foto sui social

Vanno via senza pagare il conto, approfittando della confusione all'esterno di un bar. Tre persone, un uomo e due donne, dopo aver consumato all'interno di un bar (conto da circa 30 euro) sarebbero usciti per fumare una sigaretta, ma sono spariti senza pagare. Il fatto è successo al "Bar Napoli", in via Caracciolo, e proprio dalle pagine social di questo è arrivata la denuncia con tanto di foto dei tre fuggitivi.

"E bene sì al bar NAPOLI succede anche questo 3 persone adulte consumano internamente il conto totale e di 30 euro circa, poi chiedono di andare a fumare una sigaretta e con tale scusa mentre c’era gente che aspettasse il loro turno per accomodarsi quindi un po’ di confusione hanno pensato bene di dileguarsi non pagando il conto che diviso 3 fa circa 10 euro a persona miserabili confido in tutti gli amici che condividano sto video per il semplice piacere di far arrivare a queste persone la loro vergogna sia come uomo lui sia come donne loro", scrivono sui social i gestori del locale.