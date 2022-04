Fuga contromano per le strade del centro: investito un 17enne

Questa notte alle 3 si sono registrati attimi di concitazione quando i Carabinieri hanno arrestato un 29enne e un 28enne, già noti alle forze dell’ordine. I due sono a bordo di un scooter 300 cc quando percorrono contromano via Candelora. I carabinieri gli intimano di fermarsi e loro rallentano per poi cambiare idea. Accelerano e forzano il dispositivo finendo per investire il comandante della compagnia Napoli Centro, un carabiniere della stazione San Giuseppe e soprattutto un 17enne che stava passeggiando.

Gli altri militari inseguono i centauri che perdono il controllo del mezzo a Largo San Giovanni Maggiore. I due si alzano e non si arrendono, oppongono resistenza e solo dopo una breve colluttazione vengono bloccati e arrestati davanti a molti ragazzi che con i propri cellulari facevano foto e video. Lo scooter è stato sequestrato mentre gli arrestati - che risponderanno di resistenza, lesioni aggravate e oltraggio - sono in attesa di giudizio. Per il 17enne investito e i Carabinieri diversi traumi contusivi e lesioni ma fortunatamente stanno tutti bene.

Operazione a largo raggio per i carabinieri della Compagnia Napoli Centro che questa notte hanno monitorato le strade della movida partenopea insieme ai militari del reggimento Campania. I carabinieri delle stazioni San Giuseppe e Quartieri Spagnoli hanno presidiato la zona universitaria garantendo quella “visibilità” necessaria con l’obiettivo di fornire sicurezza mentre i colleghi in “borghese” erano impegnati nella repressione dei reati. Durante le operazioni un 18enne già noto alle forze dell’ordine è stato denunciato a piede libero per porto di oggetti atti ad offendere.

I carabinieri lo hanno notato a piazza dante, lo hanno fermato e controllato. Perquisito è stato trovato in possesso di un coltello a serramanico che nascondeva sotto il giubbino, “era per difendermi” la scusa. L’arma è stata sequestrata. Sanzionata poi la commerciante di un locale al Vico Carrozzieri a Monteoliveto. La donna ha permesso ad un cliente – anche lui sanzionato - di consumare all’interno del locale senza essere munito del necessario green-pass. Controlli anche al codice della strada con diverse contravvenzioni ai giovani della movida. Dalla guida senza casco al mancato utilizzo delle cinture di sicurezza le sanzioni effettuate.