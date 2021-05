Non si ferma all'alt: scoperto con quasi 11mila euro in contanti

Ieri pomeriggio gli agenti del Commissariato Vicaria-Mercato, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in corso Garibaldi hanno notato un uomo che, alla loro vista, si è dato alla fuga a piedi nonostante gli fosse stato intimato l’alt ma è stato raggiunto e bloccato all’angolo con via S. Antonio Abate e trovato in possesso di 10.740 euro. Un 38enne napoletano con precedenti di polizia, è stato denunciato per resistenza a Pubblico Ufficiale e ricettazione, mentre il denaro è stato sequestrato.