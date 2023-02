Corre in mutande e scalzo in strada: corsa al Lotto in città

I carabinieri di Castellammare di Stabia hanno arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio un 44enne di Pimonte già noto alle forze dell’ordine.

Durante una perquisizione, presso la sua abitazione, i militari hanno rinvenuto 160 grammi di marijuana, 1 bilancino di precisione e 1120 euro in contante ritenuto provento illecito. La droga è stata trovata in alcuni barattoli che l'uomo ha provato a nascondere.

Il 44enne, infatti, ha tentato la fuga da casa in mutande, scalzo. Nonostante l’insolito freddo. L'uomo è ora in carcere, in attesa di giudizio. La vicenda ha subito fatto il giro della città e per gli appassionati è partita la corsa al Lotto.