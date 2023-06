In giro per la città con uno scaletto sullo scooter: le immagini finiscono sui social

Una nuova segnalazione di "trasporti speciali" arriva da Napoli. Una persona a bordo di uno scooter avrebbe caricato uno scaletto, tenendo con una mano lo sterzo e con l'altra lo stesso scaletto. Il fatto sarebbe avvenuto sul tondo di Capodimonte, come mostrano alcune immagini diffuse dal deputato Francesco Emilio Borrelli.

Una pratica che purtroppo mette a rischio non solo l'incolumità dei protagonisti del gesto, ma anche delle altre persone. Ma come detto i casi sono diversi. In un'altra segnalazione - sempre condivisa dal deputato Borrelli - si vede un uomo seduto su un scooter che si fa "legare" sulle spalle qualcosa di ingombrante non bene identificato.