Sbarco migranti a Napoli: fermati i presunti scafisti

La Polizia di Stato e la Guardia di Finanza – Stazione Navale di Napoli - questa mattina hanno fermato tre soggetti con l'accusa di concorso in favoreggiamento aggravato dell’immigrazione clandestina. I tre soggetti, tutti extracomunitari, hanno rispettivamente 22, 45 e 32 anni.

Ieri la nave O.N.G. "Sea-Eye" 4 è approdata al porto di Napoli – molo 21 trasportando 105 profughi di numerose nazionalità (prevalentemente provenienti dall’area Sub-Sahariana) e due salme attualmente in corso di identificazione.

Le indagini dopo lo sbarco

Nei giorni scorsi erano stati recuperati, in acque internazionali ricadenti all’interno dell’area SAR Maltese, da due imbarcazioni in avaria: un gommone e un’imbarcazione di legno.

Le indagini, per in dividuare gli “scafisti”, sono avvenute con l’acquisizione del diario di bordo, l’escussione del comandante della nave e di alcuni tra i rifugiati appena sbarcati. L’ispezione dei telefoni cellulari in uso agli indagati, ha consentito di raccogliere diversi elementi di colpevolezza a loro carico.