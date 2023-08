Ocean Viking arrivata a Napoli, sbarcati i 254 migranti a bordo

Appena scorto il porto di Napoli e chi era lì ad aspettarli, alcuni tra loro hanno iniziato ad applaudire e a ballare dalla gioia. È finito l'incubo per i 254 migranti a bordo della Ocean Viking, la nave della Ong Sos Mediterranée che li ha tratti in salvo in mare e portati al sicuro.

Lo sbarco

L'imbarcazione è arrivata nel porto partenopeo alle e 8.16, al molo 21, dopo una notte trascorsa in mare. Era partita ieri intorno alle 14.40 da Vibo Valentia, dove aveva sbarcato una parte dei suoi ospiti. A bordo, tra gli altri, 28 donne, quattro delle quali incinte, sei uomini disabili e 143 minori.

Sul posto, oltre al prefetto di Napoli Claudio Palomba e all'assessore al Welfare Luca Trapanese, forze dell'ordine, vigili del fuoco, la Croce rossa, il Comune di Napoli, personale dell'Asl Napoli 1 Centro e della Protezione civile regionale.

L'organizzazione dell'accoglienza

Già ieri sera erano state allestite tende sul posto, per garantire una prima accoglienza. Il prefetto Claudio Palomba nel pomeriggio aveva incontrato - ad un tavolo per coordinare le operazioni - Comune di Napoli, Città Metropolitana, Asl Napoli 1 Centro, Protezione civile regionale, Ufficio sanitario regionale e centrale 118, forze dell'ordine, Vigili del fuoco, Capitaneria di porto, Autorità portuale, Ufficio per la sanità marittima, Croce rossa italiana e Caritas diocesana.

L'assessore Luca Trapanese, aveva descritto però, nella giornata di ieri, una situazione allarmante a proposito delle possibilità del capoluogo partenopeo di affrontare degnamente la situazione: "Sono avvilito – le sue parole – non sappiamo letteralmente più come fare, le nostre comunità di accoglienza sono al collasso". "Non sappiamo quanti migranti si sono effettivamente fermati a Vibo e nemmeno quanti dei minori sono accompagnati – ha proseguito l'esponente della giunta Manfredi – Personalmente sono avvilito, non sappiamo più come fare, siamo a oltre 238 minori non accompagnati che abbiamo accolto da gennaio e le nostre comunità sono collassate".

Il cambio programma causa maltempo

La nave una volta arrivata a Vibo avrebbe dovuto proseguire il suo viaggio con destinazione Genova, porto al quale era stata inizialmente assegnata nella ridistribuzione degli sbarchi voluta dal governo. Il maltempo che però sta duramente colpendo il nord del Paese e la Liguria ha fatto sì che si decidesse di spostarne a Napoli l'approdo finale.