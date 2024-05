Sbarco migranti, ci sono 17 minori e una donna incinta. I soccorsi |VIDEO

Sono durate fino a oltre le 15 le operazioni di sbarco degli 87 migranti a bordo della Life Support, la nave di ricerca e soccorso di Emergency, tratti in salvo la sera di venerdì 3 maggio. Sulla banchina, forze di polizia, personale medico, mediatori culturali e associazioni del terzo settore per fornire cure e anche generi alimentari.

Tra loro ci sono otto donne, tre bambini accompagnati e quattordici minori non accompagnati. Due i casi particolarmente vulnerabili, quello di una donna in gravidanza al quarto mese e quello di un ragazzo diabetico. Lo stato di salute è in generale buono e nessuno è in pericolo di vita. Chi ha avuto necessità di cure è stato trasportato all'Ospedale del mare di Napoli. All’arrivo del team di Emergency, raccontano i volontari, gli 87 naufraghi si trovavano in una situazione critica, alla deriva con un motore guasto e i tubolari del gommone sgonfi, senza acqua né cibo. Il gommone ha iniziato a imbarcare acqua subito dopo la loro partenza, circa 20 ore prima del soccorso, mettendo le persone a bordo in grave pericolo. Non era inoltre presente alcun asset di soccorso nella zona SAR oltre alla Life Support.

Le 87 persone soccorse provengono da Sudan, Nigeria, Niger, Sud Sudan, Eritrea, Bangladesh, Mali, Togo, Ghana, Liberia, Chad, Camerun, Senegal e Costa d’Avorio, paesi colpiti da conflitti e gravi crisi economiche, politiche e sociali.

In questo video, vi facciamo ascoltare la telefonata a Virgilia Gatto, medico della Life Support a bordo durante le operazioni di sbarco. Questo è il 31esimo intervento di soccorso effettuato dalla nave in 19 diverse operazioni. La nave di ricerca e soccorso opera nel Mediterraneo centrale dal dicembre 2022 e ha salvato complessivamente 1.631 persone.