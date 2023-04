I 75 migranti della Geo Barents sbarcano a Napoli | VIDEO+FOTO

Sono giunti a Napoli nella prima mattinata di oggi 27 aprile i 75 naufraghi tratti in salvo dalla Geo Barents, l'imbarcazione di Medici senza frontiere. I migranti sono sbarcati, sono stati visitati dal personale dell'Asl Napoli 1 e trasferiti nelle strutture di accoglienza predisposte dal Comune. "I 75 sopravvissuti, tra cui molte donne e bambini, hanno finalmente toccato terra a Napoli. Ci auguriamo che ricevano l’assistenza e la protezione che meritano e di cui hanno bisogno. Medici senza frontiere continuerà a fornire supporto e cure alle persone in difficoltà in mare" questo il messaggio della Onlus internazionale.

Durante la traversata, i volontari hanno assistito i mogranti. Per anni, molti di loro non sono stati trattati come esseri umani mentre erano trattenuti nei centri di detenzione in Libia. "È naturale per noi poter parlare e avere qualcuno che ci ascolti - si legge nella nota di Msf - ma questo è qualcosa a cui i sopravvissuti spesso non hanno accesso".